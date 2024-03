MEMÓRIA

60 anos do golpe: 6 livros para saber mais da ditadura no Brasil

Conheça relatos sobre o período histórico e os impactos da ditadura militar na população brasileira por meio de seis obras

Jornal O Povo

Publicado em 30 de março de 2024 às 08:47

Livros relembram ditadura militar Crédito: Reprodução/Editora Boitempo; Reprodução/Companhia das Letras

434 mortos e desaparecidos definem o saldo de 21 anos da Ditadura Militar no Brasil. O período, que se estendeu de 1964 a 1985, completa 60 anos no cenário histórico do País em 31 de março de 2024.

De acordo com a organização Human Rights Watch, desde 2012, promotores federais apresentaram acusações em mais de 50 casos criminais de abusos de direitos humanos durante o regime militar do Brasil. A maioria foi rejeitada nos tribunais, citando o prazo de prescrição ou a lei de anistia aprovada pela ditadura.

Com a passagem do tempo, vale conferir obras que contextualizam o regime militar no Brasil e as consequências na vida da população, que se estendem até o presente.

1. A Ditadura Envergonhada (Coleção Ditadura) - Elio Gaspari

O primeiro volume de Elio Gaspari faz parte de uma série com cinco livros, todos focados no período da Ditadura Militar, de sua concepção à derrocada.

A obra de abertura, “A Ditadura Envergonhada”, descreve os primeiros passos de um regime militar que ainda negava a denominação de ditadura após o golpe, ocorrido em 31 de março de 1964.

2. Memórias - Gregório Bezerra

O líder político Gregório Lourenço Bezerra narra suas memórias da Ditadura Militar com a ajuda de seu filho, Jurandir Bezerra.

A autobiografia inclui a sua libertação da prisão em troca do embaixador americano sequestrado, em 1969. Em seguida, Bezerra viveu na União Soviética até 1979.

3. Almanaque 1964 - Ana Maria Bahiana

A obra não se limita ao Brasil, mas recupera os fatos históricos que marcaram 1964 e contextualiza as curiosidades do ano que transformou o País.

Da Guerra do Vietnã à tensão entre as duas potências mundiais do século XX, Estados Unidos e União Soviética, “Almanaque 1964” faz jus ao seu nome e apresenta fotografias, relatos e complementos que ajustam o público à época.

4. Ainda Estou Aqui - Marcelo Rubens Paiva

O trabalho de Marcelo Rubens Paiva interliga as memórias de sua mãe, Eunice, em um tom autobiográfico que procura recuperar a memória do pai de Marcelo, o deputado Rubens Paiva, torturado e morto pelo regime militar.

As lembranças também são postas à prova na figura da mãe, que após batalhar durante a perda do marido, precisa lidar com o Alzheimer em sua velhice.

5. A Torre: O cotidiano de mulheres encarceradas pela ditadura - Luiza Villaméa

Villaméa centra o seu livro nas figuras femininas que trabalharam contra a ditadura militar brasileira. O nome escolhido, “A Torre”, também referencia o espaço no Presídio Tiradentes que abrigou várias presas políticas a partir de 1969.

A obra faz parte da coleção “Arquivos da Repressão no Brasil”, publicada pela editora Companhia das Letras.

6. Castello: A Marcha para a Ditadura - Lira Neto

Como o primeiro ditador do regime militar, Humberto de Alencar Castello Branco foi um dos responsáveis por auxiliar o golpe que destituiu João Goulart da presidência em 1964.

A sua ascensão ao poder é discutida pelo jornalista Lira Neto em biografia de volume único.