SAÚDE

8 alimentos ricos em fibras e antioxidantes para adicionar na sua dieta

Alimentos promovem benefícios para o corpo e a mente

Cada vez mais os brasileiros têm buscado manter uma alimentação saudável, rica rm fibras, proteínas e outros nutrientes. Prova disso é que há uma previsão de crescimento de 14% até 2027 no setor natural, segundo dados do Sebrae.>

Confira

Frutas vermelhas: com poderosos antioxidantes como antocianinas, vitamina C e quercetina, as frutas vermelhas melhoram a função cerebral, combatem o estresse oxidativo, e ajudam no controle glicêmico, favorecendo a saúde cardiovascular e prevenindo doenças neurodegenerativas.>