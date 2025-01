EDUCAÇÃO

900! Estudantes gêmeas tiram a mesma nota na redação do Enem: 'Incrível'

As duas pretendem seguir caminhos acadêmicos diferentes

Carol Neves

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 11:10

Luiza e Laura da Rosa Brehm Crédito: Reprodução

As irmãs gêmeas Luiza e Laura da Rosa Brehm, de 17 anos, de Terra de Areia, cidade localizada a 150 km de Porto Alegre, conquistaram uma marca impressionante no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024: ambas tiraram nota 900 na redação. Luiza celebrou o resultado: “Foi incrível participar do processo com ela e ver que a nota da redação foi a mesma. Comemoramos juntas, foi uma grande conquista”, disse ela ao G1RS.

Dos mais de 3 milhões de inscritos no exame, apenas 12 alcançaram a nota máxima de mil na redação esse ano. As irmãs, que estudam na rede pública, começaram a se preparar para o Enem em 2023, quando estavam no 2º ano do ensino médio, ingressando em um cursinho preparatório. Após as aulas, elas complementavam o estudo com cursos on-line e sempre contaram com o apoio mútuo.

A redação do Enem 2024 trouxe o tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, o que surpreendeu as gêmeas. “Achávamos que seria algo relacionado à tecnologia, mas, como tivemos aulas de história no curso, ficamos preparadas”, relembra Laura. Para elas, manter a calma durante a prova foi essencial, pois o nervosismo pode prejudicar o desempenho.

Apesar de terem estudado juntas, as irmãs planejam seguir carreiras diferentes: Laura quer cursar jornalismo e Luiza, psicologia. No entanto, o desejo de ambas é estudar na mesma universidade, para manter o apoio emocional uma à outra.