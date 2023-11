Abilio Diniz diz que vitória de Milei pode representar esperança para a Argentina

Crédito: Kiko Ferrite / Divulgação

O empresário Abilio Diniz escreveu, em um post no LinkedIn, que a vitória de Javier Milei à presidência da Argentina pode representar esperança àquele país, embora as dificuldades sejam enormes, como aconteceu no governo de Maurício Macri, que não conseguiu implantar as reformas prometidas. O governo Macri antecedeu o do atual presidente, Alberto Fernández.



"Como economista e como empresário, acompanho de perto a Argentina e seu povo", escreveu Diniz. "Neste momento, estou torcendo muito por Milei e por uma efetiva mudança econômica e social porque estou torcendo por todos os argentinos."

Segundo ele, a vitória de Milei pode não ter sido tão surpreendente porque, de acordo com números da Consultoria Eurasia Group, "cerca de 45% da população mundial está insatisfeita e contra os poderes constituídos e seus governantes É claro que, nos países com mais dificuldades econômicas e sociais, esse descontentamento é mais acentuado".

Diniz escreveu ainda sobre a longa crise argentina, com "anos e anos perdidos, num país que teria tudo para ser um vencedor. Mas não."

Para Diniz, Macri representou "uma grande esperança, com propostas de centro e que no papel pareciam ser a solução. Não conseguiu implantar quase nada de seus planos no seu mandato presidencial (2015- 2019). A crise se aprofundou, e ele acabou entregando o país a uma velha esquerda conhecida, antiquada e fracassada. É claro que o governo do peronista Alberto Fernández só poderia dar errado".

De acordo com ele, os problemas econômicos e sociais da Argentina não se resumem à alta inflação. "Inflação é apenas a ponta do iceberg", escreveu. "O descontrole fiscal, a desordem orçamentária, o tamanho do Estado, a enorme pobreza, a crescente insegurança pública e a imensa desigualdade social explicam melhor o sofrimento do povo argentino."

Diniz afirma que o governo Milei buscará provavelmente uma mudança radical. "Seguindo os ensinamentos de Einstein: Não se pode fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes", afirmou. "Tenho a esperança de que Milei desça do palanque e talvez não precise, nem queira, seguir caminhos tão radicais como vinha anunciando na campanha."