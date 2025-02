BENEFÍCIO

Abono salarial começa a ser pago nesta segunda-feira (17)

Benefício de contemplar mais de 24 milhões de pessoas em 2025

Gilberto Barbosa

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 17:51

Carteira de trabalho Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Começou nesta segunda-feira (17), o pagamento do abono salarial (PIS/Pasep) de 2025, referente ao ano-base de 2023. Em um primeiro momento, o benefício contempla dois milhões de pessoas nascidas no mês de janeiro. Ao todo, cerca de R$ 30,7 bilhões serão distribuídos para 24,4 milhões de pessoas. >

O pagamento será feito a 1,8 milhão de trabalhadores de empresas privadas com direito ao PIS, por meio da Caixa Econômica Federal, e a 163,8 mil servidores públicos com direito ao PASEP, pagos pelo Banco do Brasil. Na Bahia, cerca de R$ 137,3 milhões serão destinados para 112.705 trabalhadores. Para receber o benefício, é necessário ter trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias de 2023, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00). >

O valor do abono varia entre R$ 127,00 e R$ 1.518,00, conforme o número de meses trabalhados em 2023. O cálculo é feito dividindo o salários mínimos atual por 12 e multiplicando pelo número de meses trabalhados. Assim, quem trabalhou durante os 12 meses do ano recebe o valor total de um salários mínimos. Os valores estarão disponíveis até o final de 2025, conforme o calendário estabelecido. >

Como será feito o pagamento do Abono Salarial?

A partir de agora, o reconhecimento do direito é feito com base no eSocial e na RAIS, utilizando o CPF para identificar os trabalhadores. Com essa nova solução, o MTE assume a gestão completa do Abono Salarial, com a Dataprev atuando como operadora exclusiva. >

O pagamento será realizado pela Caixa Econômica Federal, com prioridade para crédito em conta corrente, poupança ou conta digital Caixa Tem. Trabalhadores não correntistas poderão receber pelo aplicativo Caixa Tem ou nos canais tradicionais, como agências, lotéricas, autoatendimento e unidades do Caixa Aqui. Já no Banco do Brasil, o pagamento será feito prioritariamente via crédito em conta bancária, transferência via TED ou PIX, ou presencial nas agências para quem não for correntista e não possuir PIX. >