OPORTUNIDADE

Concurso da Polícia Federal: salários dos cargos chegam a R$ 34 mil

Mil vagas serão ofertadas para a profissão neste ano

Os cargos anunciados para o concurso da Polícia Federal têm salários que podem chegar a R$ 34 mil. A instituição policial autorizou na última sexta-feira (14) a realização de um novo concurso público com ofertas de mil vagas para 2025 e, dentre as opções disponíveis, estão as funções de delegado, perito criminal, agente e escrivão e papiloscopista.>

As informações citadas seguem a tabela de remuneração do Governo Federal de 2024, mas o valor exato dos novos cargos será confirmado no edital do certame. O edital com todos os detalhes deve ser publicado em até seis meses e a nomeação dos aprovados deverá ocorrer apenas no final do ano. >