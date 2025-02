SAIBA DETALHES

Concurso da Polícia Federal terá vagas para delegado, perito e agente

Mil vagas serão ofertadas em 2025

A Polícia Federal autorizou a realização do novo concurso público, com ofertas de mil vagas para 2025, e cargos de delegado, perito criminal, agente e escrivão e papiloscopista. A confirmação foi feita na manhã desta sexta-feira (14) e consta no Diário Oficial da União. >

O edital com todos os detalhes deve ser publicado em até seis meses e a nomeação dos aprovados deverá ocorrer apenas no final do ano. A organização do certame ficará sob a responsabilidade da Polícia Federal. Há previsão da oferta de mais mil vagas em 2026. >