OPORTUNIDADE

CRMV abre concurso com salários iniciais de R$ 8 mil na Bahia; veja como participar

Inscrições poderão ser feitas até 12 de março

Esther Morais

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 11:09

Já estão abertas as inscrições para o concurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia (CRMV/BA), com oito vagas imediatas e 30 para cadastro reserva e salários iniciais de até R$ 8 mil. A previsão é selecionar médico-veterinário fiscal, assistentes administrativos, assistentes fiscais, advogado e contador. >

As inscrições poderão ser feitas até 12 de março por meio do site do Instituto Igeduc, responsável pelo certame. O último concurso foi realizado há seis anos, em 2018, e agora o regional baiano tem objetivo de atender à crescente procura de serviços por parte de profissionais e empresas ligadas à Medicina Veterinária e à Zootecnia, além da sociedade em geral.>

A seleção tem prazo de dois anos, que pode ser prorrogada por igual período, de acordo com as necessidades da instituição. As provas vão ser realizadas em Salvador em 06 de abril de 2025.>

Além dos vencimentos básicos de cada vaga, que estão detalhados no edital (acesse ao final da matéria), os aprovados terão como benefícios: Plano de Saúde, Auxílio Alimentação, Plano de Cargos e Salários e serão regidos pela CLT.>

Informações gerais

O que: Concurso Público – CRMV/BA 2025>

Inscrições: até 12 de março de 2025, quarta-feira>

Data das provas: 06 de abril de 2025>