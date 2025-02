EMPREGO

Trabalhadores da Bahia têm R$ 137,3 milhões para receber no abono salarial 2025; veja se você tem direito

Valor do benefício pode variar entre R$ 127 e R$ 1.518 e confira como receber a partir da segunda (17)

Carol Neves

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 14:20

Carteira de trabalho Crédito: Shutterstock

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) anunciou que R$ 137.313.815,00 milhões serão liberados para o pagamento do abono salarial (PIS/Pasep) a 112.705 trabalhadores da Bahia. O primeiro lote estará disponível já nesta segunda-feira (17). No decorrer de 2025, um total de R$ 30,7 bilhões será destinado a 24,4 milhões de pessoas em todo o país que tenham recebido até dois salários mínimos em 2023. >

O valor do benefício pode variar entre R$ 127,00 e R$ 1.518,00, dependendo do número de meses trabalhados no ano de 2023. O cálculo é feito dividindo o salário mínimo atual por 12 e multiplicando pelo número de meses trabalhados. Assim, quem trabalhou durante os 12 meses do ano recebe o valor total de um salário mínimo. Os valores estarão disponíveis até o final de 2025, conforme o calendário estabelecido.>

Podem receber o abono salarial trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que tenham atuado formalmente por, no mínimo, 30 dias em 2023, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00). Para ser elegível, o trabalhador deve estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos e ter os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS (até 15 de maio) ou no eSocial (até 19 de agosto).>

Como será feito o pagamento do Abono Salarial?

A Dataprev, responsável pelo processamento do benefício para o MTE, implementou um sistema atualizado para oferecer mais agilidade. A partir de agora, o reconhecimento do direito é feito com base no eSocial e na RAIS, utilizando o CPF para identificar os trabalhadores. Com essa nova solução, o MTE assume a gestão completa do Abono Salarial, com a Dataprev atuando como operadora exclusiva.>

O pagamento será realizado pela Caixa Econômica Federal, com prioridade para crédito em conta corrente, poupança ou conta digital Caixa Tem. Trabalhadores não correntistas poderão receber pelo aplicativo Caixa Tem ou nos canais tradicionais, como agências, lotéricas, autoatendimento e unidades do Caixa Aqui. Já no Banco do Brasil, o pagamento será feito prioritariamente via crédito em conta bancária, transferência via TED ou PIX, ou presencial nas agências para quem não for correntista e não possuir PIX.>