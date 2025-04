DINHEIRO NA CONTA

Abono salarial do PIS/Pasep vai ser pago a 4,3 milhões de brasileiros; veja quem recebe

Pagamento será realizado na terça-feira (15)

O governo vai investir R$ 5,1 bilhões aos brasileiros. Assim, 3,8 milhões de trabalhadores de empresas privadas com direitos ao PIS vão receber o abono pela Caixa Econômica e 499 mil servidores públicos com direito ao Pasep serão pagos através do Banco do Brasil. >