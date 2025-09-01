Acesse sua conta
Acelen inaugura centro para produzir 1 bilhão de litros de combustível sustentável

Acelen Agripark será referência mundial na produção de óleo de macaúba para combustíveis sustentáveis

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 13:01

Acelen AgriPark
Acelen AgriPark Crédito: Divulgação

A Acelen Renováveis, empresa de energia do Mubadala Capital, inaugurou na última sexta-feira (29/08) o Acelen Agripark, seu Centro de Inovação Tecnológica Agroindustrial, em Montes Claros, Minas Gerais. O espaço integra pesquisa, inovação e tecnologia voltadas ao desenvolvimento da macaúba, planta que a companhia aposta para produzir 1 bilhão de litros de combustível sustentável de aviação (SAF) e diesel verde (HVO) por ano.

O projeto de biocombustíveis da Acelen Renováveis, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, prevê investimentos iniciais de US$ 3 bilhões na construção da primeira planta integrada. Além do Acelen Agripark, o plano inclui a construção de uma biorrefinaria na Bahia e o plantio de macaúba em terras degradadas. A iniciativa também está incluída no Programa País do Brasil junto ao Fundo Verde do Clima (GCF), conforme anúncio do Ministério da Fazenda em 31 de julho.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado de ministros. Também participaram o senador Rodrigo Pacheco, o prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães, e equipes da Acelen Renováveis, incluindo colaboradores do Agripark. O espaço busca impulsionar a descarbonização da aviação e do setor de transportes pesados, a partir do uso da macaúba, planta brasileira de alto potencial energético.

“Nós temos mais de 40 milhões de hectares de terra degradadas que a gente pode recuperar produzindo outras coisas que não aquilo que a gente já planta. Por isso, o dia de hoje é muito especial para mim, é a concretização de um sonho que está se transformando, definitivamente, em realidade. E eu vi a cara das jovens e dos jovens que trabalham nessa fábrica e eu, sinceramente, vi os olhos de pessoas que sonham,” afirmou o presidente Lula.

Luiz de Mendonça, CEO da Acelen Renováveis, destacou o pioneirismo do empreendimento. “Com o Acelen Agripark, inauguramos o maior centro mundial dedicado à macaúba, transformando essa planta em solução energética escalável. O Brasil pode, e deve, assumir o protagonismo na transição energética, e a Acelen Renováveis reafirma hoje sua contribuição para esse futuro sustentável”, disse.

Acelen inaugurou centro
Acelen inaugurou centro Crédito: Divulgação

O Acelen Agripark ocupa 138 hectares, com 59 hectares destinados a experimentos (oito áreas experimentais e uma de controle), 27,7 hectares de Área de Preservação Permanente (APP), 19 hectares de recuperação ambiental e cinco hectares para viveiro de mudas. O complexo agroindustrial possui 150 mil metros quadrados de área construída, capacidade de germinar 1,7 milhão de sementes por mês, produzir 10,5 milhões de mudas por ano e gerar 200 empregos. As obras começaram em agosto de 2024 e foram concluídas em 12 meses.

O investimento total no Agripark é de R$ 314 milhões, dos quais R$ 258 milhões foram financiados pelo BNDES. “Às vésperas da COP30, o Brasil avança na descarbonização da aviação e do setor de transportes pesados com apoio do BNDES. Somos o maior financiador de energia renovável do mundo e de ônibus elétricos na América Latina: são R$ 3,8 bilhões para aquisição de 1.701 veículos”, destacou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O centro também será responsável pelo desenvolvimento de processos-chave para ganhos de eficiência e produtividade, incluindo protocolos de germinação, produção de mudas, automação para redução de perdas e custos, cultivos experimentais para aumentar o rendimento do óleo, além da construção de planta piloto e unidades para extração, caracterização e processamento de óleo e coprodutos. O trabalho incluirá mapeamento de maciços com maior potencial de produção de óleo, formação de banco de germoplasma, clonagem e melhoramento genético.

No início deste ano, a equipe do Agripark realizou a primeira extração industrial de óleo de macaúba, um feito inédito viabilizado por tecnologia própria. “A macaúba é pesquisada e testada em pequena escala há mais de 70 anos, globalmente, e há cerca de 30 anos, no Brasil. De forma inédita no mundo, aqui - no Acelen Agripark -, integramos e potencializamos este conhecimento com tecnologia para garantir uma escala global. É um projeto sólido, que reúne instituições nacionais e internacionais, incluindo universidades, centros de pesquisa e demais parceiros para soluções industriais, agroindustriais, rastreamento e certificação”, concluiu Luiz de Mendonça.

