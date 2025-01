MARANHÃO

Acidente com ponte: corpo encontrado em cabine submersa é de morador de cidade baiana

Cinco pessoas ainda estão desaparecidas

O corpo encontrado na cabine de um caminhão submerso no Rio Tocantins, na quarta-feira (1º), é do caminhoneiro Beroaldo dos Santos, de 56 anos. O alagoano morava havia muitos anos em Amélia Rodrigues, no interior da Bahia. Ele transportava uma carga de ácido sulfúrico quando aconteceu o acidente.