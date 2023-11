Acusados de matar surfista e avô são condenados a mais de 230 anos de prisão em Fortaleza

O surfista Davi Silva Sabino foi morto a tiros em Fortaleza. Cinco suspeitos foram presos. Crédito: Foto: Arquivo pessoal

O julgamento de cinco réus acusados da morte do surfista Davi Silva e do avô dele, Francisco Alexandre, ocorreu na segunda-feira, 13. O assassinato de neto e avô aconteceu no bairro Varjota, em Fortaleza, no ano de 2021.



Somadas, as penas dos cinco acusados chegam a mais de 230 anos de prisão. Conforme a decisão, Claudiano Severino Arruda foi condenado a 57 anos, oito meses e 15 dias de reclusão.



Jefferson Rodrigues de Brito foi condenado a 60 anos, quatro meses e 15 dias. Lucas Clemente de Sousa, a 47 anos de prisão. Caio de Lima Góes e João Vinícius Barros da Silva, a 37 anos de prisão.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o alvo do crime era um homem que morava no imóvel, familiar das vítimas. No entanto, os criminosos atiraram contra Davi e o avô dele.

Davi foi morto com 18 tiros e Francisco com sete disparos de arma de fogo. Cada réu teve sua participação apontada e descrita na denúncia, e as divergências entre as penas ocorreu devido à parte dos réus não serem maiores de idade no período do crime.