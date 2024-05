Adolescente é apreendido sob suspeita de matar os pais e atear fogo na casa, no Rio

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela polícia suspeito de matar os pais no fim da tarde de quinta-feira, 23, na Taquara, bairro da zona oeste do Rio. Depois, ele ateou fogo no quarto do casal, segundo o registro policial.