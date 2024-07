CENTRO DE ACOLHIMENTO

Adolescente é suspeito de abusar sexualmente de criança de 7 anos no Ceará

Um adolescente de 14 anos foi apreendido sob suspeita de ter abusado sexualmente de uma criança de sete anos. O caso foi registrado no último sábado (29) em Morada Nova, no Vale do Jaguaribe, no Ceará.