Advogada é detida após raio-x detectar drogas nas partes íntimas em presídio

Ao tentar acessar o Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, a advogada, identificada como Erica Fernanda Rodrigues, de 31 anos, foi presa com drogas nas partes íntimas.



A profissional, antes de passar pelo raio-x, nesta terça-feira (8), alegou que iria atender um cliente na Penitenciária do Distrito Federal II. No entanto, resolveu revelar para os agentes que estava carregando "corpos estranhos" dentro da genitália. Ela foi submetida ao raio-x, onde comprovaram a existência das drogas.