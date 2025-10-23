MINAS GERAIS

Advogada é morta a facadas pelo marido dentro de casa

Suspeito tirou a própria vida depois

Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 09:13

Wanderson Lima da Silva e Patrícia de Fátima Ribeiro Crédito: Reprodução

Os corpos de Patrícia de Fátima Ribeiro, de 35 anos, e de Wanderson Lima da Silva, de 41, foram encontrados dentro da casa onde moravam, em Curvelo, interior de Minas Gerais, na manhã de quarta-feira (22). De acordo com informações colhidas pela Polícia Militar no local, o homem matou a esposa e depois cometeu suicídio.

A suspeita surgiu após a irmã de Wanderson tentar contato com ele e não obter resposta. “Ela ligou para o seu esposo, que deslocou para o local, para a porta da residência. Ele chamou, porém ninguém atendeu. Então, ele pulou o muro da residência e, lá dentro, identificou os dois corpos”, contou o tenente Elton Gonçalves ao portal G1. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou as mortes.

Advogada foi morta pelo marido, que depois se matou 1 de 4

Segundo a PM, Patrícia foi encontrada caída no quarto do casal, com ferimentos causados por faca, que estava ao lado do corpo. “A guarnição encontrou dentro de um dos quartos, possivelmente o quarto do casal, o corpo da vítima já caído ao solo e com ferimento proveniente de arma branca (...). Na parte externa da casa, foi localizado o homem, sendo constatado que ele tinha cometido o autoextermínio”, relatou o oficial.

A perícia da Polícia Civil constatou que a vítima apresentava perfurações no peito e na lateral do corpo, além de cortes nas mãos. Celulares e um aparelho de gravação foram apreendidos, já que o imóvel tinha câmeras de segurança.