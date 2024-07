LUTO

Advogado mais antigo do Brasil, morre aos 104 anos, com 80 anos de carreira

Hermano de Villemor Amaral Filho foi um dos primeiros juristas a fazer parte da OAB no Rio de Janeiro

O advogado mais antigo do Brasil, Hermano de Villemor Amaral Filho, morreu na madrugada da última quarta-feira (17), aos anos. Ele exerceu a advocacia por quase 80 anos, e foi um dos primeiros juristas a fazer parte da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ).