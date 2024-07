LUTO

Blogueira morre ao cair de cachoeira de 91 metros enquanto gravava vídeo para Instagram

A morte ocorreu na terça-feira (16 de julho), mas foi divulgada só agora. “Ela caiu de um trecho duro e escorregadio de pedras a 91 metros e não pôde ser vista inicialmente”, disse um socorrista ao The Economic Times, sobre as dificuldades para encontrar a jovem no desfiladeiro.

“Ela foi resgatada usando uma maca presa a cordas de rapel. Seis socorristas desceram a colina, enquanto outros 50 ajudaram do topo do desfiladeiro”, explicou o homem à publicação. Aanvi chegou a ser levada para o Mangaon Taluka Government Hospital, mas não resistiu.

Autoridades disseram que a influenciadora gravava um vídeo para o Instagram no momento do acidente, quando perdeu o equilíbrio e caiu. Aanvi estava com sete amigos no local e tinha 289 mil seguidores na rede social. Ela costumava dar dicas de viagem pela Índia e outros países que visitava. As informações são da QUEM.