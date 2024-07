CRIME

Influenciador e suspeito de atropelar e matar homem no Rio: saiba quem é Vitor Vieira

A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária do influenciador Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos, suspeito de atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta após o seu casamento, em uma avenida do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.