RIO DE JANEIRO

Influencer é procurado após atropelar e matar homem que tinha acabado de se casar

Vitor Vieira Belarmino é considerado foragido após atropelar e matar Fábio Toshiro Kikuta

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 15 de julho de 2024 às 08:19

Vitor Vieira Belarmino é considerado foragido após atropelar e matar Fábio Toshiro Kikuta Crédito: Reprodução

O influenciador Vitor Vieira Belarmino, é suspeito de atropelar e matar um homem que havia acabado de se casar, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesse sábado, 13.

A vítima, Fábio Toshiro Kikuta, havia acabado de deixar as malas do próprio casamento, no hotel CDesign.

Segundo informações do portal de notícias g1 Rio de Janeiro, ele dirigia uma BMW, quando atingiu Fábio. A Polícia pediu a prisão de Vitor, que foi concedida pela Justiça, e ele é considerado foragido.

De acordo com familiares da vítima que estavam no Instituto Médico-Legal (IML) para a liberação do corpo, o casal deixou as malas no hotel e desceu. Por volta das 23h37, quando estavam atravessando a via para seguir com a comemoração, Fábio foi atropelado pela BMW.

Ainda de acordo com o mesmo portal, uma testemunha afirmou que viu o momento do atropelamento e o corpo da vítima foi projetado para dentro do carro.

Segundo ela, em seguida os ocupantes desembarcaram, retiraram o corpo do carro e colocaram na via pública, fugindo em seguida.

Fábio Toshiro Kikuta (esq.) morreu atropelado após sair da festa do próprio casamento; influencer Vitor Vieira Belarmino (dir) teve prisão decretada e é considerado foragido Crédito: Reprodução

BMW de influencer é apreendido