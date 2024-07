SUCESSO EM SALVADOR

PM influencer será preso após comentário nas redes e se defende: 'Não sou marginal, vagabundo'

Com mais de 45 mil seguidores no Instagram, o soldado da Polícia Militar da Bahia, Clézio Santana Lins, conhecido como Lins Santana, foi punido e vai cumprir detenção disciplinar nos próximos 30 dias. Ele se pronunciou nas redes, nesta segunda-feira (15), para se despedir dos seguidores e defender a reputação. "Não sou marginal, v*g*b*ndo. Não faço jogo do bicho", afirmou. "[Sou um] homem de honra, correto, do bem, com uma conduta exemplar", acrescentou.