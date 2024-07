CORREGEDORIA

Laudo diz que tiro que matou evangélica saiu de arma de PMs

O laudo do Departamento de Polícia Técnica apontou que a evangélica Catimile dos Santos Bonfim, de 37 anos, baleada em outubro de 2022, foi morta por policiais. O exame de balística chegou à Corregedoria da Polícia Militar no início do mês.