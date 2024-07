SALVADOR

Bahia: tráfico usa escola estadual como rota de fuga na Avenida San Martin

Na Avenida San Martin, a violência invade, literalmente, a Escola Estadual Ruben Dario. Após troca de tiros com rivais, integrantes do Comando Vermelho pulam o muro do fundo e circulam pela unidade para chegarem com segurança ao Curuzu. Já foram cinco casos somente neste ano e o mais recente aconteceu há 15 dias, segundo os alunos, que estão apavorados.