Salvador e RMS registraram 248 mortes em ações policiais no primeiro semestre de 2024

Funcionário terceirizado da Embasa morreu em ação policial e família acusa policiais de execução; lembre casos

Publicado em 11 de julho de 2024 às 16:48

Casos como o do funcionário terceirizado da Embasa, Welson Figueiredo Macedo, 28 anos, em que há mortes em meio a intervenções policiais não são pontuais do em Salvador e Região Metropolitana (RMS). Na verdade, em 2024, há centenas de registros fatais em incursões policiais na capital.

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, que monitora a violência na região, entre 1º de janeiro a 30 de junho, foram mapeadas 248 mortes. O instituto mapeou ainda 349 tiroteios em ações e operações policiais, que deixaram ainda 61 pessoas feridas.

Os tiroteios, de maneira geral, se dão em contexto de disputa entre organizações criminosas, onde a polícia enfrenta suspeitos armados. No entanto, casos como o de Welson, em que famílias apontam erros em ações que acabam em mortes de pessoas defendidas como inocentes ganharam repercussão na capital.

Há três semanas, uma família denunciou uma execução do estudante Kauan Santiago dos Santos, de 16 anos. A mãe do jovem, que preferiu ter seu nome preservado por questão de segurança, contou à reportagem que Kauan estava na porta da casa do pai, quando PMs chegaram atirando. Em nota, a PM disse que na noite da morte de Kauan, policiais militares da 23ª Companhia Independente de PM localizaram um grupo de homens armados e entraram em confronto, vitimando um deles.

Um outro caso em que uma família acusa policiais de executarem um inocente foi registrado em junho no bairro do Lobato. Familiares de Joeilton de Jesus Barreto, 31 anos, afirmaram que ele foi morto pelas costas dentro da própria casa no dia 11 de junho. Já a PM, informou que ele teria entrado em tiroteio contra agentes e, após isso, policiais do Batalhão Patamo encontraram ele baleado. Essa versão é contestada por pessoas próximas a Joeilton, que morreu mesmo após ser levado para hospital.

Em fevereiro, duas famílias acusaram PMs de matarem jovens no bairro de Santa Mônica e em Alto de Coutos em um sábado (25). Os parentes de Robson Ramos da Conceição, 27 anos, e do adolescente Raí Conceição Silva, 15, disseram que eles foram executados. Nos dois casos, os familiares das vítimas afirmam que policiais chegaram atirando, surpreendendo quem estava no meio do caminho.

Os dados de Salvador acompanham uma alta que está presente no estado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ) computou que, de janeiro a maio, foram 726 mortes por intervenção policial na Bahia, estado com mais casos em todo o território nacional. Os registros fazem com que a Bahia tenha, em média, cinco mortes por dia em ações policiais, o que representa um aumento de 12,56% em relação ao que se teve no mesmo período de 2023.

O MJ ainda não tem em seu sistema os dados referentes a junho. Os números do Ministério são enviados, consolidados e homologados pelos estados da federação. Entre os estados que, assim como a Bahia, divulgaram os dados de mortes em ações policiais de janeiro a maio, Pará e Goiás fecham os três estados com mais registro com 245 e 181, respectivamente.