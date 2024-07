SALVADOR

Dois suspeitos morrem em confronto com a PM em Pernambués

Armas de fogo e munições foram apresentadas no DHPP pelos militares

Dois homens morreram em confronto com a Polícia Militar, na madrugada desta segunda-feira (15), no bairro de Pernambués. O caso foi registrado no Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoas (DHPP).