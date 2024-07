DENTRO DE CONDOMÍNIO

Ataque de pitbull deixa mais de cinco pessoas feridas em Feira de Santana

Câmeras de segurança registram o momento do ataque

A Anna Santiago

Publicado em 15 de julho de 2024 às 11:45

Ataque de pitbull em Feira de Santana Crédito: Reprodução

Mais de cinco pessoas foram vítimas de ataques por um cachorro da raça pitbull em um condomínio em Feira de Santana, no último sábado (13). Entre as vítimas estão crianças, adolescentes e um funcionário da portaria, que tentou correr, mas foi alcançado pelo animal.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, as imagens das câmeras de segurança do condomínio mostram o momento exato em que o porteiro do Condomínio Villa Mariana foi atacado pelo cão. Um outro homem se aproxima do porteiro para tentar afastar o animal, mas até o cachorro se afastar, o cão já havia ferido a vítima em diversas partes do corpo. Ainda nas imagens, é possível ver o momento em que uma mulher, suposta tutora do cão, se aproxima com uma coleira e livra o porteiro do ataque.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro ao porteiro, que sofreu várias mordidas pelo corpo. Ainda não há detalhes sobre o quadro de saúde do funcionário, mas ele estaria afastado de suas funções.

No vídeo, também é possível ver outras vítimas do cachorro em uma festa de aniversário no condomínio. Crianças e adolescentes foram atacados enquanto brincavam em uma piscina de sabão.

Um morador do condomínio, vizinho da tutora do animal, o empresário Ricardo Leal, expõe que o problema já vem acontecendo há pelo menos dois anos. A moradora flagrada pelas câmeras de segurança colocando uma coleira no momento do ataque, teria a tutela de dois cachorros de grande porte.

Ricardo conta que, há dois anos, um dos cachorros se soltou e atacou animais de pequeno porte pelo condomínio. No grupo de moradores, ele relata ter feito uma ocorrência sobre o caso, mas que nada foi feito. Um animal de estimação do morador também havia sido vítima do cão.

O empresário relata que, há mais ou menos três meses, a mulher deixou o condomínio e colocou a casa à venda, abandonando os animais. “Há mais ou menos 90 ou 100 dias, ela colocou a casa à venda, mas deixou os animais lá, alegando que o filho dela, uma vez por semana, colocava ração e água”. Durante o relato, o morador conta que o síndico do condomínio continuou negligenciando o assunto mesmo com ameaças de levar o caso ao Ministério Público.

Em contato com a Polícia Civil, até o momento nenhuma ocorrência foi registrada referente aos ataques do cachorro no condomínio.

Outros casos

Há poucos dias, na última segunda-feira (8), outro pitbull escapou de um condomínio no bairro Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana, e atacou o cachorro Flash, da raça Shitzu.

O fotógrafo Eliab Alves, tutor do animal, conta que o pitbull entrou em sua residência e atacou seu cão. “Minha esposa me ligou desesperada dizendo que um cachorro tinha entrado em casa e atacado nosso cachorro. Na hora, eu não entendi muito bem e fui correndo para casa. Quando cheguei, nosso cachorrinho já estava na calçada”, relata.

Ele conta que, no momento, tentou fazer os primeiros socorros, mas o cão precisou ser levado às pressas para a UTI. Após internar o animal, Alves voltou para casa para entender melhor o que havia acontecido e quem eram os donos do pitbull. O fotógrafo diz não conhecer os tutores antes da ocorrência, mas, ao tomar conhecimento do acidente, entrou em negociação com os vizinhos, que pagaram todos os custos.

Há um ano e cinco meses com o cãozinho Flash, Eliab registrou nas redes sociais uma declaração em despedida ao companheiro. “A dor de te perder é imensa, e nossa casa está um vazio sem fim sem você aqui. Mas somos muito gratos por cada momento que tivemos com você. Você foi nosso amiguinho, nosso companheiro e trouxe tanta felicidade para nossas vidas.”