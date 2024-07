SAÚDE

Turista morre após ser picado por animal peçonhento em Morro de São Paulo

Vigilância investiga a causa do óbito

Um homem que visitava Morro de São Paulo, no município de Cairu, morreu depois de ser picado por um animal peçonhento. Ele deu entrada na Unidade Básica de Saúde da ilha na quarta-feira (10), com hiperemia, uma vermelhidão, na panturrilha. O turista precisou ser transferido, primeiro para Valença e depois para Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu e morreu no domingo (14). Nas redes sociais, surgiram hipóteses de ser uma picada de aranha, mas a causa ainda é investigada.