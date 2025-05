CENA DE CINEMA

Advogado usa máscara para simular que é careca e roubar 10 relógios em apart-hotel

Homem acusado de invadir imóvel aparece nas imagens das câmeras vestindo terno, luvas e uma máscara de silicone que imitava o rosto de um homem calvo

O advogado criminalista Luís Maurício Martins Galda usou uma máscara realista de silicone para invadir um apart-hotel de luxo no bairro do Gragoatá, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e subtrair bens que havia no imóvel. As câmeras de segurança do apart-hotel o flagraram vestindo terno, luvas e uma máscara de silicone que imitava o rosto de um homem calvo. Foram levados cerca de 10 relógios, avaliados em R$ 80 mil. As informações são do G1 RJ.>

Durante quase todo o tempo, Luís permanece com um celular no ouvido, indicando que falava com alguém. Ele circulou em áreas de acesso exclusivo dos funcionários, seguiu até o apartamento e usou a força física para arrombar a porta. Toda a ação durou cerca de 18 minutos. O crime aconteceu no dia 7 de fevereiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza uma operação, na manhã desta terça-feira (13), contra Alexandre Ceotto André, que foi apontado como o responsável intelectual pelo furto no apart-hotel. As investigações mostraram que a planta do imóvel e a rotina do morador foi indicada por Alexandre.>