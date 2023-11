Agente da Força Nacional morre após ser baleado no Rio de Janeiro

Agente foi baleado na porta de casa. Crédito: Reprodução

Um agente da Força Nacional morreu após ser baleado na porta da casa em que estava morando com um grupo de companheiros, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Edmar Felipe Alves dos Santos, 36 anos, foi baleado na noite dessa terça-feira (28).



Segundo informações do g1, Edmar foi baleado ao sair no portão, armado, depois de ouvir tiros em uma residência vizinha, na Rua Mário Barbedo. O criminoso, identificado como Eduardo Santa Rita Carvalho, de 24 anos, fugia, depois de atirar na companheira. Ele disparou duas vezes contra Edmar, que foi atingido na cabeça.

Edmar foi socorrido pelos companheiros e levado para o Hospital da Base Aerea do Campo dos Afonsos, em Marechal Hermes, mas não resistiu.

Já a mulher baleada pelo criminoso foi levada para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, onde foi internada em estado grave.

Os agentes da Força Nacional estão em operação no Rio desde outubro, por determinação do Ministério da Justiça. Ao todo, 300 homens e mulheres estão operando no estado, com cerca de 80 viaturas. Edmar é de Alagoas e estava no Rio participando dessa operação.

Assalto

Também nessa terça, agentes da Força Nacional entraram por engano e tiveram suas armas roubadas no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio. As armas foram recuperadas por PMs do 41ºBPM (Irajá).

Os homens, que pertencem à polícia de Alagoas e Acre, estavam em uma viatura descaracterizada e, ao seguirem orientações de um aplicativo de navegação, entraram na Rua Fernando Lobo quando foram abordados por traficantes.