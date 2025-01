SEM LANCHE

Água sem gelo: Gol limita serviço de bordo em voos domésticos

Rotas de até uma hora, exceto a ponte aérea Rio - São Paulo, só ofertarão a bebida sob demanda

Monique Lobo

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 15:48

Gol Linhas Aéreas Crédito: Reprodução

O serviço de bordo da Gol Linhas Aéreas passou por uma mudança e, agora, oferece apenas água em alguns dos voos. A informação, que foi passada em um comunicado interno, foi divulgada pelo portal especializado em aviação Aeroin.

De acordo com o documento, a alteração entrou em vigor no último dia 1º e afeta rotas domésticas de acordo com o tempo médio de voo.

Para as rotas com duração de até uma hora, com a exceção da ponte aérea Rio - São Paulo, só é disponibilizada água, sem gelo, e sob demanda. O regulamento interno aponta que a água deve ser distribuída manualmente ou com bandejas. Os carrinhos, ou 'trolleys', se tornaram proibidos.

Pacotes de gelos e sachês de açúcar serão embarcados para emergências, como o uso em primeiros socorros.

Já os lanches, ou 'snacks', não serão mais oferecidos, mesmo que estejam disponíveis a bordo, exceto, também, em situações de emergência médica.

Os lanches permanecem nas rotas com tempo médio de voo superior a uma hora e na ponte aérea Rio - São Paulo. No entanto, o serviço vai ter apenas uma opção acompanhada de água, refrigerantes e café. Cada horário terá um segmento: doces do início do dia até 11h59 e salgados a partir das 12h (meio-dia) até a meia-noite. Quem quiser um adicional vai depender da disponibilidade no estoque.

O informe, revelado pela Aeroin, também apontou que os sucos só seriam ofertados até o fim dos estoques nas bases de voos domésticos, o que estava previsto para acontecer nos primeiros dias do mês.

A tripulação foi orientada a informar os passageiros sobre o novo conceito de serviço de bordo, direcionando possíveis questionamentos aos canais oficiais de atendimento ao cliente ou incentivando o preenchimento de pesquisas de satisfação enviadas após os voos. Ainda de acordo com as informações, a empresa vai fazer testes e monitoramento para avaliar o impacto das mudanças.