Alerj demite presidente de escola de samba que vai homenagear Lula no Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 11:25
O presidente da escola de samba Acadêmicos de Niterói, Wallace Palhares, deixou o cargo que ocupava como assistente parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A exoneração foi oficializada nesta quinta-feira (5).
O ato foi assinado pelo deputado Guilherme Delaroli (PL), que exerce a função de primeiro vice-presidente da Casa, e divulgado no Diário Oficial Legislativo.
Palhares exercia a função desde 2025, lotado na Comissão de Transportes, ligada ao gabinete do deputado Dionísio Lins (PP), vice-líder do governo Cláudio Castro (PL) no Legislativo estadual.
À frente da Acadêmicos de Niterói, ele coordena os preparativos para o desfile do próximo Carnaval. A escola será responsável por abrir a primeira noite de apresentações na Marquês de Sapucaí, em 15 de fevereiro de 2026, levando à avenida o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Além de sua atuação na política e no Carnaval, Palhares também aparece como sócio-administrador das empresas WP Consulting e Fino Trato Selo Musical.
Em dezembro, ele recebeu o título de “Cidadão Niteroiense”, homenagem concedida por indicação do vereador Anderson Pipico (PT), que também ocupa o posto de presidente de honra da escola de samba.