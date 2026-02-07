EXONERAÇÃO

Alerj demite presidente de escola de samba que vai homenagear Lula no Carnaval

Wallace Palhares atuava como assistente parlamentar e também é dirigente da escola que abrirá os desfiles do Carnaval 2026 na Sapucaí

Carol Neves

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 11:25

O carnavalesco Thiago Martins, o presidente Lula (PT) e Wallace Palhares, presidente da Acadêmicos de Niterói Crédito: Reprodução

O presidente da escola de samba Acadêmicos de Niterói, Wallace Palhares, deixou o cargo que ocupava como assistente parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A exoneração foi oficializada nesta quinta-feira (5).

O ato foi assinado pelo deputado Guilherme Delaroli (PL), que exerce a função de primeiro vice-presidente da Casa, e divulgado no Diário Oficial Legislativo.

Palhares exercia a função desde 2025, lotado na Comissão de Transportes, ligada ao gabinete do deputado Dionísio Lins (PP), vice-líder do governo Cláudio Castro (PL) no Legislativo estadual.

À frente da Acadêmicos de Niterói, ele coordena os preparativos para o desfile do próximo Carnaval. A escola será responsável por abrir a primeira noite de apresentações na Marquês de Sapucaí, em 15 de fevereiro de 2026, levando à avenida o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além de sua atuação na política e no Carnaval, Palhares também aparece como sócio-administrador das empresas WP Consulting e Fino Trato Selo Musical.