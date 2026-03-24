RISCO

Alerta no STF: prédio é evacuado às pressas após suspeita de vazamento de gás

Alarme de incêndio foi acionado

Esther Morais

Publicado em 24 de março de 2026 às 10:29

STF é evacuado após suspeita de vazamento de gás Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) foi evacuado na noite desta segunda-feira (23), em Brasília, após uma suspeita de vazamento de gás. A ocorrência foi registrada por volta das 18h e mobilizou equipes internas da Corte.

Segundo a assessoria de imprensa do STF, a suspeita surgiu na copa do terceiro andar do edifício-sede, onde também fica o gabinete da presidência.

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Com o acionamento do alarme de incêndio, brigadistas orientaram que servidores deixassem imediatamente as salas e se dirigissem para a área externa do prédio, como medida de segurança.

Após a verificação, o vazamento foi descartado pelas equipes responsáveis, e o local foi liberado. Os servidores retornaram às atividades normalmente.