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Anjo da Guarda faz alerta para 4 signos nesta terça (24 de março): cuidado com ilusões e falsas promessas

Mensagem do dia pede atenção redobrada para não cair em enganos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de março de 2026 às 00:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A terça-feira (24) chega com um recado importante do Anjo da Guarda: nem tudo é o que parece. O dia traz uma energia que pode confundir, principalmente em situações que envolvem promessas, expectativas ou pessoas que falam mais do que cumprem.

A orientação espiritual é manter os pés no chão e observar atitudes, não apenas palavras. Para três signos, o momento pede cautela para evitar frustrações.

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Touro

Taurinos devem ter cuidado com propostas que parecem boas demais. O Anjo da Guarda indica que algo pode não estar tão claro quanto parece.

Evite decisões rápidas e analise tudo com calma.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
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Touro: verde esmeralda por Reprodução

Libra

Librianos devem ter atenção com acordos e conversas importantes. Algo pode ser dito de forma vaga ou incompleta.

O Anjo da Guarda orienta a buscar clareza antes de confiar ou se comprometer.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
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Libra: quartzo rosa por Reprodução

Escorpião

Escorpianos podem enfrentar situações de dúvida, principalmente em relações. Nem todo mundo estará sendo totalmente transparente.

O recado é confiar mais na percepção do que no que é dito.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
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Escorpião: preto profundo por Reprodução

Peixes

Piscianos podem se iludir com expectativas altas demais. O risco de frustração aumenta se não houver equilíbrio emocional.

O momento pede mais realidade e menos idealização.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
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Peixes: azul marinho por Reprodução

Mensagem do dia

Nem toda promessa se cumpre. Observar com atenção pode te proteger de decepções desnecessárias.

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