Anjo da Guarda faz alerta para 4 signos nesta terça (24 de março): cuidado com ilusões e falsas promessas

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Fernanda Varela
Publicado em 24 de março de 2026 às 00:00
A terça-feira (24) chega com um recado importante do Anjo da Guarda: nem tudo é o que parece. O dia traz uma energia que pode confundir, principalmente em situações que envolvem promessas, expectativas ou pessoas que falam mais do que cumprem.
A orientação espiritual é manter os pés no chão e observar atitudes, não apenas palavras. Para três signos, o momento pede cautela para evitar frustrações.
Touro
Taurinos devem ter cuidado com propostas que parecem boas demais. O Anjo da Guarda indica que algo pode não estar tão claro quanto parece.
Evite decisões rápidas e analise tudo com calma.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Libra
Librianos devem ter atenção com acordos e conversas importantes. Algo pode ser dito de forma vaga ou incompleta.
O Anjo da Guarda orienta a buscar clareza antes de confiar ou se comprometer.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Escorpião
Escorpianos podem enfrentar situações de dúvida, principalmente em relações. Nem todo mundo estará sendo totalmente transparente.
O recado é confiar mais na percepção do que no que é dito.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Peixes
Piscianos podem se iludir com expectativas altas demais. O risco de frustração aumenta se não houver equilíbrio emocional.
O momento pede mais realidade e menos idealização.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Mensagem do dia
Nem toda promessa se cumpre. Observar com atenção pode te proteger de decepções desnecessárias.