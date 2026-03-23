ASTROLOGIA

Alerta de ansiedade: 3 signos precisam proteger o sistema nervoso da agitação astral nesta segunda (23 de março)

Aprenda técnicas simples para não 'pifar' no meio da correria de hoje

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 21:21

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua em Gêmeos acelera os batimentos, os pensamentos e a fala, o que é ótimo para a produtividade, mas um desafio para quem já lida com o estresse. Se você sentir que o peito está mais apertado ou que a mente não para nem por um segundo, pare tudo: é o seu sistema nervoso pedindo uma trégua. A saúde hoje depende da sua capacidade de alternar períodos de foco com momentos de pausa real.



Os signos de Câncer, Escorpião e Peixes precisam de cuidado redobrado com o emocional. Para o canceriano, a introspecção será necessária para não absorver a agitação externa; para o escorpiano, a regeneração passa por beber muita água e evitar alimentos pesados; e para o pisciano, o sistema digestivo pode reclamar da pressa. O corpo fala, e hoje ele está sussurrando que a qualidade do seu descanso é tão importante quanto a velocidade da sua execução.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Atenção especial às vias respiratórias e aos membros superiores. Gêmeos rege os pulmões, braços e mãos, áreas que podem ficar tensas após horas de digitação ou de fala excessiva. Pratique a respiração consciente: inspire profundamente contando até quatro e solte o ar devagar. Esse pequeno exercício ajuda a "aterrar" a eletricidade de Áries e evita que a energia mental vire insônia ou dores de cabeça persistentes ao cair da noite.



O bem-estar hoje também está ligado ao lazer e à descontração. Não se cobre tanto para ser perfeito; permita-se uma pausa para rir, ler algo leve ou caminhar ao ar livre. O contato com a natureza ou com atividades manuais ajuda a equilibrar o excesso de estímulos digitais que a Lua em Gêmeos costuma trazer. Se você cuidar da sua máquina física agora, terá energia de sobra para brilhar durante todo este novo ciclo astrológico.