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Alerta de ansiedade: 3 signos precisam proteger o sistema nervoso da agitação astral nesta segunda (23 de março)

Aprenda técnicas simples para não 'pifar' no meio da correria de hoje

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 21:21

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua em Gêmeos acelera os batimentos, os pensamentos e a fala, o que é ótimo para a produtividade, mas um desafio para quem já lida com o estresse. Se você sentir que o peito está mais apertado ou que a mente não para nem por um segundo, pare tudo: é o seu sistema nervoso pedindo uma trégua. A saúde hoje depende da sua capacidade de alternar períodos de foco com momentos de pausa real.

Os signos de Câncer, Escorpião e Peixes precisam de cuidado redobrado com o emocional. Para o canceriano, a introspecção será necessária para não absorver a agitação externa; para o escorpiano, a regeneração passa por beber muita água e evitar alimentos pesados; e para o pisciano, o sistema digestivo pode reclamar da pressa. O corpo fala, e hoje ele está sussurrando que a qualidade do seu descanso é tão importante quanto a velocidade da sua execução.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

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É hora de acalmar o coração e planejar o futuro: tire sua sorte do dia desta segunda (23 de março)

Atenção especial às vias respiratórias e aos membros superiores. Gêmeos rege os pulmões, braços e mãos, áreas que podem ficar tensas após horas de digitação ou de fala excessiva. Pratique a respiração consciente: inspire profundamente contando até quatro e solte o ar devagar. Esse pequeno exercício ajuda a "aterrar" a eletricidade de Áries e evita que a energia mental vire insônia ou dores de cabeça persistentes ao cair da noite.

O bem-estar hoje também está ligado ao lazer e à descontração. Não se cobre tanto para ser perfeito; permita-se uma pausa para rir, ler algo leve ou caminhar ao ar livre. O contato com a natureza ou com atividades manuais ajuda a equilibrar o excesso de estímulos digitais que a Lua em Gêmeos costuma trazer. Se você cuidar da sua máquina física agora, terá energia de sobra para brilhar durante todo este novo ciclo astrológico.

Se os sintomas persistirem, procure um médico. 

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Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

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