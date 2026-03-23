Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Choque de realidade: Por que 4 signos sentirão uma pressa incomum nesta segunda (23)

Saiba como aproveitar a energia de movimento para destravar o que estava parado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 14:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquele empurrãozinho que você estava esperando para tirar um plano do papel? Ele chegou com tudo nesta segunda-feira. O encontro entre o Sol no signo de Áries e a Lua em Gêmeos cria um clima de agilidade mental raramente visto. Se o café parece estar batendo mais forte hoje, não culpe apenas a cafeína, este momento pede pede pressa, conversas diretas e muita curiosidade. O dia é um convite para circular, trocar ideias e não deixar nada para depois.

Para os nativos de Áries, Gêmeos, Libra e Aquário, a segunda-feira marca um novo ciclo de clareza e direção. Se algo parecia confuso na semana passada, a resposta deve surgir agora através de um e-mail, uma ligação ou um encontro casual. A energia favorece quem tem coragem de perguntar e agilidade para negociar. Não é dia de ficar parado esperando o destino bater à porta.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

3 signos verão a vida destravar depois de hoje (23 de março), com mais leveza na rotina, nas emoções e nas relações

Cor e número da sorte de hoje (23 de março): decisões em casa e no dinheiro pedem calma, mas um signo pode se sair muito bem

5 signos terão um ótimo dia para o dinheiro hoje (23 de março), e podem sentir um grande alívio nas finanças

Gêmeos, Virgem, Libra e Aquário recebem um recado importante do Universo hoje (23 de março), e podem tomar uma decisão que muda tudo

É hora de acalmar o coração e planejar o futuro: tire sua sorte do dia desta segunda (23 de março)

No entanto, com a mente voando a mil por hora, o perigo está na dispersão. É fácil prometer o mundo em um momento de empolgação e perceber, no fim do dia, que o tempo foi curto demais. O segredo para dominar essa frequência é focar na qualidade das suas trocas. Use a lábia de Gêmeos para encantar, mas mantenha os pés no chão de Áries para realizar. 

Como o sistema nervoso estará muito estimulado, o corpo pode sentir o reflexo dessa correria em forma de ansiedade. Pratique exercícios de respiração ou faça uma caminhada leve antes de dormir para acalmar os pensamentos. O que começar a se movimentar hoje tem tudo para ganhar uma escala incrível ao longo da semana. Aproveite o impulso e fale o que precisa ser dito!

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (23) para ter dinheiro no bolso

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (23) para ter dinheiro no bolso

Imagem - Estreia de 'A Vida de Cada Um' com Bianca Comparato abre o XXI Panorama nesta quarta (25)

Estreia de 'A Vida de Cada Um' com Bianca Comparato abre o XXI Panorama nesta quarta (25)

Imagem - Filme baiano 'Sonho de Arrocha' estreia na Globo e leva música, fé e periferia de Salvador ao horário nobre

Filme baiano 'Sonho de Arrocha' estreia na Globo e leva música, fé e periferia de Salvador ao horário nobre

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

Mais recentes

Imagem - Pablo faz show gratuito no Shopping da Bahia nesta terça (24); saiba como assistir

Pablo faz show gratuito no Shopping da Bahia nesta terça (24); saiba como assistir
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (23) para ter dinheiro no bolso

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (23) para ter dinheiro no bolso
Imagem - Cérebro é o segundo intestino: por que a dieta de fim de semana está afetando seu humor hoje

Cérebro é o segundo intestino: por que a dieta de fim de semana está afetando seu humor hoje

MAIS LIDAS

Imagem - INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário
01

INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário

Imagem - Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 12,2 mil
02

Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 12,2 mil

Imagem - Bruna Lombardi leva susto e faz relato inusitado: 'Acordei com alguém na minha cama'
03

Bruna Lombardi leva susto e faz relato inusitado: 'Acordei com alguém na minha cama'

Imagem - Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona
04

Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona