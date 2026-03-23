ASTROLOGIA

Choque de realidade: Por que 4 signos sentirão uma pressa incomum nesta segunda (23)

Saiba como aproveitar a energia de movimento para destravar o que estava parado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 14:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquele empurrãozinho que você estava esperando para tirar um plano do papel? Ele chegou com tudo nesta segunda-feira. O encontro entre o Sol no signo de Áries e a Lua em Gêmeos cria um clima de agilidade mental raramente visto. Se o café parece estar batendo mais forte hoje, não culpe apenas a cafeína, este momento pede pede pressa, conversas diretas e muita curiosidade. O dia é um convite para circular, trocar ideias e não deixar nada para depois.

Para os nativos de Áries, Gêmeos, Libra e Aquário, a segunda-feira marca um novo ciclo de clareza e direção. Se algo parecia confuso na semana passada, a resposta deve surgir agora através de um e-mail, uma ligação ou um encontro casual. A energia favorece quem tem coragem de perguntar e agilidade para negociar. Não é dia de ficar parado esperando o destino bater à porta.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

No entanto, com a mente voando a mil por hora, o perigo está na dispersão. É fácil prometer o mundo em um momento de empolgação e perceber, no fim do dia, que o tempo foi curto demais. O segredo para dominar essa frequência é focar na qualidade das suas trocas. Use a lábia de Gêmeos para encantar, mas mantenha os pés no chão de Áries para realizar.

