Choque de realidade: Por que 4 signos sentirão uma pressa incomum nesta segunda (23)

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de março de 2026 às 14:00
Sabe aquele empurrãozinho que você estava esperando para tirar um plano do papel? Ele chegou com tudo nesta segunda-feira. O encontro entre o Sol no signo de Áries e a Lua em Gêmeos cria um clima de agilidade mental raramente visto. Se o café parece estar batendo mais forte hoje, não culpe apenas a cafeína, este momento pede pede pressa, conversas diretas e muita curiosidade. O dia é um convite para circular, trocar ideias e não deixar nada para depois.
Para os nativos de Áries, Gêmeos, Libra e Aquário, a segunda-feira marca um novo ciclo de clareza e direção. Se algo parecia confuso na semana passada, a resposta deve surgir agora através de um e-mail, uma ligação ou um encontro casual. A energia favorece quem tem coragem de perguntar e agilidade para negociar. Não é dia de ficar parado esperando o destino bater à porta.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
No entanto, com a mente voando a mil por hora, o perigo está na dispersão. É fácil prometer o mundo em um momento de empolgação e perceber, no fim do dia, que o tempo foi curto demais. O segredo para dominar essa frequência é focar na qualidade das suas trocas. Use a lábia de Gêmeos para encantar, mas mantenha os pés no chão de Áries para realizar.
Como o sistema nervoso estará muito estimulado, o corpo pode sentir o reflexo dessa correria em forma de ansiedade. Pratique exercícios de respiração ou faça uma caminhada leve antes de dormir para acalmar os pensamentos. O que começar a se movimentar hoje tem tudo para ganhar uma escala incrível ao longo da semana. Aproveite o impulso e fale o que precisa ser dito!