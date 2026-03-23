ASTROLOGIA

Capricórnio, Peixes e Câncer: Por que focar no lar e na família trará alívio e respostas até o final do mês (23 de março)

O segredo da paz pode estar em uma conversa sincera ou na arrumação do seu lar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 23:23

Horóscopo, signo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Nem tudo hoje é sobre grandes eventos e muvuca, para muitos, a verdadeira virada acontece dentro de quatro paredes. A agitação da Lua em Gêmeos entra na nossa casa trazendo a necessidade de organizar o ambiente e melhorar a comunicação com quem vive conosco. Se havia um mal-entendido familiar ou uma pendência doméstica esquecida, a energia de hoje facilita a resolução desses problemas de forma leve, sem o peso emocional de semanas atrás.

Para os nativos de Capricórnio, Peixes e Câncer, o foco volta-se para o acolhimento. O capricorniano sentirá que cuidar do cotidiano traz uma segurança emocional renovada; o pisciano encontrará no lar o refúgio ideal para processar a agitação do mundo; e o canceriano usará sua intuição para harmonizar o ambiente familiar. É um excelente dia para receber amigos queridos ou para simplesmente "mudar os móveis de lugar", renovando a circulação de energia na sua casa.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

A comunicação doméstica ganha um tom mais dinâmico. Em vez de discussões pesadas, aposte em conversas rápidas e diretas sobre a rotina. Resolver quem faz o quê ou planejar uma pequena reforma pode ser o fator unificador que faltava para a paz no lar. Use a agilidade de Gêmeos para despachar burocracias domésticas e a coragem de Áries para sugerir mudanças que tornem o seu porto seguro mais funcional e alegre.

