ASTROLOGIA

Esteja preparado: Lua em Gêmeos anuncia flertes e segundas chances para 3 signos ainda este mês (23 de março)

Descubra se o seu coração terá um reencontro inesperado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:30

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Com a Lua transitando pelo signo da comunicação, o magnetismo pessoal passa diretamente pela inteligência e pelo bom humor. Se você estava sentindo o relacionamento meio morno ou a vida de solteiro estagnada, prepare-se. O céu favorece encontros casuais, mensagens inesperadas e aquele frio na barriga que surge de uma troca de ideias estimulante.



Os grandes protegidos desta segunda são Gêmeos, Leão e Sagitário. Para o geminiano, o charme está irresistível e você será o centro das atenções. Já para os leoninos, o amor pode surgir de um círculo de amigos, enquanto os sagitarianos terão que aprender a arte de ouvir para conquistar de vez aquela pessoa especial. Se existe alguém que "sumiu" e que você ainda quer por perto, um simples "oi, tudo bem?" hoje pode ter um efeito muito mais poderoso do que você imagina.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Para quem já tem um par, a ordem é sair da rotina. Que tal trocar o jantar silencioso na frente da TV por uma saída para um lugar novo ou uma conversa profunda sobre os sonhos de cada um? A Lua em Gêmeos odeia o tédio, e o segredo para manter a chama acesa nesta transição de ciclo é a curiosidade mútua. Pergunte coisas novas ao seu parceiro, redescubra quem está ao seu lado. A cumplicidade hoje se constrói através da fala e da escuta generosa.

