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Esteja preparado: Lua em Gêmeos anuncia flertes e segundas chances para 3 signos ainda este mês (23 de março)

Descubra se o seu coração terá um reencontro inesperado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:30

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Com a Lua transitando pelo signo da comunicação, o magnetismo pessoal passa diretamente pela inteligência e pelo bom humor. Se você estava sentindo o relacionamento meio morno ou a vida de solteiro estagnada, prepare-se. O céu favorece encontros casuais, mensagens inesperadas e aquele frio na barriga que surge de uma troca de ideias estimulante.

Os grandes protegidos desta segunda são Gêmeos, Leão e Sagitário. Para o geminiano, o charme está irresistível e você será o centro das atenções. Já para os leoninos, o amor pode surgir de um círculo de amigos, enquanto os sagitarianos terão que aprender a arte de ouvir para conquistar de vez aquela pessoa especial. Se existe alguém que "sumiu" e que você ainda quer por perto, um simples "oi, tudo bem?" hoje pode ter um efeito muito mais poderoso do que você imagina.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

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É hora de acalmar o coração e planejar o futuro: tire sua sorte do dia desta segunda (23 de março)

Para quem já tem um par, a ordem é sair da rotina. Que tal trocar o jantar silencioso na frente da TV por uma saída para um lugar novo ou uma conversa profunda sobre os sonhos de cada um? A Lua em Gêmeos odeia o tédio, e o segredo para manter a chama acesa nesta transição de ciclo é a curiosidade mútua. Pergunte coisas novas ao seu parceiro, redescubra quem está ao seu lado. A cumplicidade hoje se constrói através da fala e da escuta generosa.

Para os solteiros, a dica de ouro é circular! O amor pode estar em uma livraria, em um curso ou em uma roda de amigos. Não procure por promessas de "felizes para sempre" logo de cara, deixe-se encantar pela leveza do agora. A energia de Áries traz a coragem para o primeiro passo, e a Lua em Gêmeos garante que o papo vai fluir. Quando o coração está leve, o universo encontra caminhos mais fáceis para trazer quem realmente combina com a sua vibração.

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Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

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