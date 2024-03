HUNGRIA

Alexandre de Moraes dá 48h para Bolsonaro explicar por que passou duas noites em embaixada

Alexandre de Moraes é relator do inquérito que investiga Bolsonaro, políticos e militares por tentativa de golpe de Estado

Publicado em 26 de março de 2024 às 07:11

Bolsonaro passou duas noites em embaixada da Hungria Crédito: Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu um prazo de 48h para que o ex-presidente Jair Bolsonaro explique por que dormiu duas noites na embaixada da Hungria, em Brasília.

Bolsonaro e Orbán durante visita do presidente brasileiro à Hungria em fevereiro de 2022 Crédito: Alan Santos/PR

O jornal The New York Times publicou que ele passou dois dias na embaixada da Hungria depois de ter o passaporte apreendido pela Polícia Federal, no dia 8 de fevereiro, para que não deixasse o país. Segundo o jornal, o ex-presidente ficou no local entre os dias 12 e 14 daquele mês.

"Temos boas relações internacionais. Até hoje mantenho relação com alguns chefes de Estado pelo mundo, algo bastante saudável. Muitas vezes esses chefes de Estado ligam pra mim para que eu possa prestar informações precisas sobre o que acontece no Brasil", disse Bolsonaro em um breve discurso.

"Frequento embaixadas também aqui por nosso Brasil, converso com os embaixadores. Não tenho o passaporte, está detido. Senão estaria com Tarcísio, juntamente com o Ronaldo Caiado, nessa viagem que ele fez a Israel, um país irmão e fantástico sob todos os aspectos", continuou o presidente.

Embaixador convocado

O Palácio Itamaraty chamou nesta segunda (25) o embaixador da Hungria no Brasil, Miklós Halmai, para prestar esclarecimentos sobre a hospedagem concedida ao ex-presidente Jair Bolsonaro.