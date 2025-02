SEGURANÇA

Aliança: Marcola e Marcinho VP combinam trégua entre PCC e Comando Vermelho

Ideia é que união entre duas maiores facções do Brasil ajude em dois objetivos dos criminosos

Carol Neves

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 13:08

Marcola e Marcinho VP Crédito: Reprodução

Marco Willian Herbas Camacho, o Marcola, líder do PCC (Primeiro Comando da Capital), e Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, chefe do CV (Comando Vermelho), selaram uma trégua entre as duas maiores facções criminosas do narcotráfico no Brasil. As informações foram confirmadas pelos portais Metrópoles e Uol. >

De acordo com a investigação, a aliança foi facilitada após a transferência de Marcola e outros membros do PCC para o sistema penitenciário federal em 2019. Ao Uol, o promotor de Justiça de São Paulo, Lincoln Gakiya, afirmou que já havia a intenção de uma trégua desde aquele período, com o objetivo de enfraquecer os rigorosos controles do sistema prisional federal, e que essa intenção agora se concretizou. >

O acordo entre as facções tem dois grandes objetivos. O primeiro é a tentativa de aliviar as regras do sistema penitenciário federal, onde ambos os líderes estão detidos, com o foco em derrubar as restrições severas que eles enfrentam. O segundo objetivo é a união das facções para dominar as duas maiores rotas de tráfico de cocaína do Brasil. A rota caipira, controlada principalmente pelo PCC, começa na Bolívia, atravessa o interior de São Paulo e chega ao porto de Santos, de onde a droga é exportada para a Europa e África. Por outro lado, a rota do Solimões, dominada pelo CV, passa pela Floresta Amazônica e é usada para o transporte da droga pela região Norte do Brasil. >

Ontem, a facção CV em Fortaleza intensificou ordens proibindo ataques a membros do PCC, e autoridades federais identificaram essas mesmas ordens em estados do Norte e Nordeste, regiões onde o CV atualmente tem maior presença territorial que o PCC. >