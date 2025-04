RESGATE

Alpinista fica preso em pedra após despencar de altura de 20 metros

Homem despencou de altura equivalente a um prédio de seis andares

Um alpinista foi resgatado após despencar de uma altura de 20 metros, na zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. Ele escalava uma pedra quando caiu e ficou suspenso a cerca de 50 metros de altura, em um paredão de pedras. O episódio aconteceu no sábado (12), e o homem foi resgatado por bombeiros militares. >