INVESTIGAÇÃO

Sequestro: família paga resgate, mas presidente do PV não escapa de tortura

Ivanilson foi sequestrado na última sexta-feira (14), após os criminosos invadirem a sede do partido, no Rio Vermelho

Bruno Wendel

Publicado em 18 de março de 2025 às 12:58

Vídeo mostra chegada de carro com bandidos que sequestraram Ivanilson Gomes Crédito: Reprodução

Libertado em menos 24h, o presidente estadual do Partido Verde (PV), Ivanilson Gomes, não escapou da atrocidade de seus sequestradores, mesmo a família tendo pago o resgate. "Ele contou que apanhou muito, levou muitos tapas, além das mãos machucadas e das ameaças de morte. Isso tudo é tortura", conta uma fonte da Polícia Civil que atua no caso. >

Ivanilson foi sequestrado na última sexta-feira (14), após os criminosos invadirem a sede do partido, por volta das 14h30, no bairro do Rio Vermelho. Imagens mostraram a chegada dos criminosos. "Ele foi levado para um cativeiro, que ainda não sabemos onde, porque ele estava com o rosto coberto", conta o agente. Logo após a família efetuar o pagamento, ele foi deixado no bairro de Dom Avela, por volta das 22h. >

Até o momento, quatro pessoas envolvidas no sequestro estão presas, entre elas, o secretário da Juventude do partido, Gabriel Luís, que acabou se entregando. Logo depois, um homem foi localizado na Ilha de Itaparica e outros dois na Ribeira. "Após o pagamento do resgate, foi feito o rastreamento das transferências bancárias e, assim, foi possível chegar aos demais", detalha a fonte.>

Questionado sobre o fato do possível envolvimento da organização criminosa Comando Vermelho (CV), "não descartamos nada". "Acreditamos que, pelo menos oito pessoas, estão envolvidas, mas algumas já foram identificadas e podem ser presas a qualquer momento", diz o policial. As imagens internas das câmeras da sede do partido já estão com o Departamento de Polícia Técnica (DPT). >

Posicionamento do PV>

Em nota oficial nesta segunda-feira (17), o PV Bahia agradeceu as centenas de mensagens de solidariedade e preocupação com o presidente Ivanilson Gomes. A sigla reiterou que Ivanilson se encontra em segurança e no convívio familiar e de amigos.>