CRIME

'50 homens armados': guerra entre CV e BDM lota ruas em Tancredo Neves

Facções rivais se enfrentam em área de fronteira entre duas localidades

Wendel de Novais

Publicado em 12 de maio de 2025 às 14:15

PM reforçou rondas após tiroteio e suspensão da circulação de ônibus Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A madrugada desta segunda-feira (12) foi de terror para moradores do bairro de Tancredo Neves, especialmente para quem vive nas imediações do Colégio Estadual Helena Magalhães, que é localizado na Rua Direta de Tancredo Neves. De acordo com moradores, cerca de 50 homens armados estavam circulando nas ruas em um tiroteio entre as facções do Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM). >

Moradores ouvidos pela reportagem garantem o grande número de criminosos que estavam nas ruas. “Eram muitos deles. A gente vê aqui direto mais de 30 homens nas ruas trocando tiros, mas dessa vez teve mais. Eram pelo menos 50 homens armados na rua. Tinha um grupo que vinha da rua de trás do colégio e outro que estava do outro lado da Rua Direta”, conta o morador, que não se identifica por medo de represálias. >

A disposição dos grupos criminosos no local onde houve tiroteio não é à toa. Atrás do colégio existe uma localidade com atuação do CV, que domina o tráfico em grande parte do bairro. No outro lado da Rua Direta, há a localidade conhecida como Macaco, que é dominada pelo BDM. Por conta disso, o local é o foco das disputas entre criminosos por ter se convertido em uma fronteira entre as duas facções. >

Rua Direta de Tancredo Neves é divisa entre CV e BDM Crédito: Reprodução

Comandante da 23ª Companhia Independente (CIPM), Luciano Jorge diz que não descarta que 50 homens estariam nas ruas em confronto, como relatado pelos moradores. Segundo ele, as facções são ‘volumosas’ na área e há muitos integrantes. “Isso não é impossível de acontecer porque essa é uma área de atenção pelo movimento das facções. [...] Então, não descarto a possibilidade de ter tantos homens nas ruas no decorrer desse confronto”, explicou o comandante. >