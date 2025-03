SALVADOR E ILHA DE ITAPARICA

Mais três suspeitos de envolvimento no sequestro de presidente do PV são presos

Prisões ocorreram nesta segunda-feira (17); um primeiro suspeito já havia sido preso na última sexta (14)

Tharsila Prates

Publicado em 17 de março de 2025 às 17:55

Vídeo mostra chegada de carro com bandidos que sequestraram Ivanilson Gomes Crédito: Reprodução

Mais três suspeitos de envolvimento direto no sequestro do presidente do Partido Verde (PV), Ivanilson Gomes, foram presos pela Polícia Civil da Bahia. Um dos homens foi localizado na Ilha de Itaparica e os outros dois no bairro da Ribeira, em Salvador, informou a corporação. >

As investigações e operações de Inteligência se iniciaram nas primeiras horas do crime. Após a libertação da vítima, a polícia ingressou na justiça com medidas cautelares, que foram aceitas. Nesta segunda, as equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), através da Delegacia Antissequestro, cumpriram os mandados de prisão. >

Os presos foram encaminhados para a unidade especializada, passaram por exames de praxe e estão custodiados à disposição da Justiça. Mais detalhes não foram divulgados. Na sexta passada, dia do crime, Gabriel Luís, identificado como secretário da Juventude do partido, foi preso por suspeita de facilitar a ação dos criminosos.>

O sequestro>

O caso aconteceu na ultima sexta-feira (14), por volta do meio-dia, quando bandidos armados invadiram a sede do Partido Verde, no Rio Vermelho, roubaram os funcionários e levaram Ivanilson Gomes. O suspeito Gabriel Luís foi preso poucas horas depois do crime, e a partir daí, a Polícia Civil conseguiu dar andamento às investigações. >

A vítima foi liberada na noite do dia seguinte ao crime, sem ferimentos e passa bem. As diligências ainda continuam e as investigações estão em curso em busca de possíveis outros envolvidos.>

Posicionamento do PV>

Em nota oficial nesta segunda-feira (17), o PV Bahia agradeceu as centenas de mensagens de solidariedade e preocupação com o presidente Ivanilson Gomes. A sigla reiterou que Ivanilson se encontra em segurança e no convívio familiar e de amigos. >