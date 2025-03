NOTA PÚBLICA

PV agradece apoio após sequestro de presidente do partido em Salvador

Ivanilson foi sequestrado na tarde de sexta-feira (14), no bairro do Rio Vermelho

Elis Freire

Publicado em 16 de março de 2025 às 09:15

Ivanilson Gomes, presidente do PV na Bahia Crédito: Divulgação

O Partido Verde Salvador emitiu uma nota, na noite deste sábado (15), para agradecer o apoio das autoridades e partidos políticos da Bahia durante o sequestro do presidente da sigla na Bahia, Ivanilson Gomes. No momento, o sequestro ainda estava em curso, mas, uma hora depois, o vereador André Fraga (PV-Salvador) confirmou que o político já estava em liberdade. >

"Nosso agradecimento a todos que têm acompanhado e se solidarizado com a causa. Com o apoio de todos, seguimos confiantes de que Ivanilson será resgatado com segurança e sua integridade preservada", ressaltou a nota.>

Ivanilson foi sequestrado na tarde de sexta-feira (14), no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, e seu resgate foi confirmado na noite deste sábado (15). Mantido sobre cativeiro, os criminosos exigiam um valor de R$ 500 mil (meio milhão) para a liberação do político. Secretário estadual da Juventude do partido, Gabriel Luís foi preso por envolvimento no sequestro.>

Preso acusado de envolvimento no sequestro, o secretário estadual da Juventude do partido, Gabriel Luís, morador do Boqueirão, onde funcionava o "QG" do Comando Vermelho (CV) no Complexo do Nordeste de Amaralina, confessou ter planejado o crime sem o aval da cúpula da organização criminosa. >

A nota, publicada nos meios oficiais do PV Salvador, lista uma série de autoridades que se comprometeram a ajudar no caso. >

"Agradecemos ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, pelas providências imediatas e pela atuação das autoridades competentes; ao deputado estadual Vitor Bonfim (PV) ; ao presidente nacional do Partido Verde, José Luiz Penna, pela sua manifestação de solidariedade e apoio; ao presidente do União Brasil na Bahia, Paulo Azi (UB), pelo apelo às autoridades; ao diretório estadual do PT na Bahia, por meio do presidente Éden Valadares (PT) pela união e mobilização de todos; à presidente da ALBA, Ivana Bastos (PSD), pela preocupação com a segurança de Ivanilson", diz trecho da nota. >

Relembre o crime

O presidente do Partido Verde (PV) da Bahia, Ivanilson Gomes, foi sequestrado após homens armados invadirem a sede do partido no bairro Rio Vermelho, em Salvador, nesta sexta (14). Câmeras de segurança flagraram a chegada de um carro branco ao local, de onde saíram dois homens que entraram no prédio. Um terceiro suspeito teria ficado no veículo aguardando os comparsas.>

Os criminosos roubaram pertences de funcionários e decidiram levar Ivanilson Gomes. Há suspeitas de que um integrante do partido possa ter facilitado a entrada dos suspeitos. O sequestro foi confirmado pelo PV, e a polícia investiga o envolvimento de ao menos três pessoas na ação.>