Aluna da UnB é presa após xingar aluno não-binário que entrou em banheiro feminino: 'Biologicamente homem'

Estudante também teria chamado o colega de “viadinho” e “jack”

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 09:19

UNB
UNB Crédito: Divulgação

Uma aluna da Universidade de Brasília (UnB) foi presa na noite de terça-feira (11) após xingar um colega não-binário. O caso aconteceu no Campus Darcy Ribeiro, quando o estudante entrou no banheiro feminino, onde estava a jovem de 23 anos. As informações são do jornal Metrópoles. 

Ao ver o colega, a aluna teria dito que ele “não poderia estar ali por ser biologicamente homem”. Houve uma briga acalorada, que se estendeu ao pátio da faculdade e foi presenciada por outros estudantes. Durante a dicussão, a jovem ainda chamou o aluno de “viadinho” e “jack” - expressão para falar de estupradores.

O aluno acionou a segurança local e a polícia. Os envolvidos foram para uma delegacia, onde prestaram depoimento. A jovem confessou as falas e ainda teria debochado do nome do colega.

O caso foi enquadrado como injúria racial na forma de injúria homofóbica, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 26.

Procurada, a UnB informou que acompanha o caso e está em articulação com os órgãos competentes.

