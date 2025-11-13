DOCUMENTÁRIO

Irmão mais novo apresentou Eloá e Lindemberg: 'Me culpava o tempo todo'

Douglas, irmão da adolescente morta em 2008, desabafa sobre a dor e a culpa que carrega desde o sequestro

Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11:02

Douglas e Eloá Crédito: Reprodução

Dezessete anos após o assassinato de Eloá Pimentel, o irmão mais novo da adolescente, Douglas, voltou a falar sobre a tragédia que marcou sua vida e a de toda a família. Ele faz parte do documeAmigo de Lindemberg, irmão de Eloá sente culpa pelo crime...ntário sobre o crime lançado esta semana pela Netlix.

Em outubro de 2008, Eloá, de 15 anos, foi feita refém por seu ex-namorado Lindemberg Alves, junto com a amiga Nayara Rodrigues e dois outros adolescentes. O sequestro durou mais de 100 horas em Santo André (SP) e foi transmitido ao vivo por emissoras de TV. A situação terminou em tragédia: Lindemberg disparou duas vezes contra Eloá, que não resistiu, e feriu Nayara, que sobreviveu.

A culpa que não passou

Douglas revelou que carregou um sentimento de culpa desde o início, pois foi ele quem apresentou Lindemberg à irmã. “Eu sentia como se a culpa daquilo tudo fosse minha. Então, eu não sabia muito o que falar ali pra ela (a mãe). Eu só me culpava o tempo todo.”

Ele também recordou a reação do assassino durante o julgamento. “Ele passou por mim e deu risada na cara de todo mundo! Ele não se arrependeu não.”

Os dois eram amigos e jogavam bola juntos. O documentário também exibe cena em que Douglas foi "recrutado" pela polícia para ajudar a negociar com Lindemberg pelo telefone. Ainda adolescente, Douglas aparece tentando convencer o amigo a sair do apartamento, garantindo que ele não será preso porque "seu advogado já está aqui". Ele pede que Lindemberg esqueça Eloá e diz que está mais preocupado com ele. Hoje, Douglas confessa que era inocente e acreditava "que eu podia resolver tudo sozinho".

O documentário sobre Eloá mostra Douglas e os familiares refletindo sobre o impacto do crime. O irmão mais velho, Ronickson Pimentel, pede que a memória da irmã fique mais forte do que a de Lindemberg. “Para que o nome de Eloá permaneça como símbolo de inocência, e o do criminoso como lembrança da covardia. Sem idolatria de bandido.”

O crime que marcou o país

O sequestro de Eloá Pimentel mobilizou o Brasil e a imprensa em 2008. Além da própria Eloá, estiveram reféns Nayara Rodrigues, Iago e Victor Lopes de Campos. O Gate invadiu o apartamento após ouvir um barulho que acreditaram ser um tiro — mas era apenas uma mesa caindo.