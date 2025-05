PASSOU DIRETO

Aluna viraliza nas redes ao se formar sozinha na faculdade: 'Não dependo de gente sonsa'

Isadora Rezende, de 21 anos, foi a única a receber o diploma em cerimônia

Isadora se formou no Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) do campus da Ufla em São Sebastião do Paraíso, pequena cidade na divisa de Minas com o Estado de São Paulo. O curso tem duração mínima de 3 anos.>