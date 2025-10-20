Acesse sua conta
Aluno do Exército morre após passar mal durante corrida comemorativa

Edson sofreu uma parada cardíaca súbita

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:11

Edson Macedo Júnior
Edson Macedo Júnior Crédito: Reprodução

O Exército Brasileiro lamentou, em nota oficial, a morte do aluno Edson Macedo Junior, integrante do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), ocorrida na manhã deste domingo (19) em Joinville, Santa Catarina. A instituição se solidarizou com familiares e colegas, reforçando o compromisso de prestar todo o suporte necessário.

“Que sua memória seja para sempre lembrada no ‘nosso batalhão’ e que o senhor Deus conforte o coração dos amigos e familiares”, diz o comunicado divulgado pelo 62° Batalhão de Infantaria.

Aluno do Exército morreu após corrida

Edson Macedo Júnior por Reprodução

Edson sofreu uma parada cardíaca súbita logo após completar o percurso da corrida comemorativa pelos 107 anos do 62° BI. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi levado à unidade de saúde da própria organização militar. Três médicos e dois enfermeiros especializados participaram do atendimento, mas o aluno não resistiu.

O velório teve início às 17h deste domingo, e o sepultamento está marcado para as 14h desta segunda-feira (20), segundo informações do portal NDmais.

Edson era natural de Joinville. Ele também cursava engenharia de software em uma faculdade particular da cidade. 

NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que o Comando 62º Batalhão de Infantaria comunica o falecimento do Aluno do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), EDSON MACEDO JÚNIOR, ocorrido na manhã deste domingo (19), durante a atividade comemorativa ao aniversário de 107 anos do 62º Batalhão de Infantaria, sediado em Joinville (SC).

Ao completar o percurso da corrida alusiva à data, o Aluno Edson Macedo sofreu uma parada cardíaca súbita. De imediato, recebeu os primeiros socorros no local e foi conduzido à unidade de saúde da OM, onde contou com o atendimento de 3 médicos e 2 enfermeiros especializados, mas, infelizmente, não resistiu.

O Exército Brasileiro solidariza-se com os familiares e amigos enlutados, prestando todo o apoio necessário neste momento de imensa dor e consternação.

Que sua memória seja para sempre lembrada no "NOSSO BATALHÃO" e que o senhor Deus conforte o coração dos amigos e familiares.

Joinville, 19 de outubro de 2025.

Seção de Comunicação Social do 62º Batalhão Infantaria.

