PF avança em investigação sobre o pastor Silas Malafaia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:38
As investigações da Polícia Federal sobre o pastor Silas Malafaia estão avançadas.Na segunda-feira (20/10), completam-se dois meses da operação que apreendeu o celular, os documentos e o passaporte do pastor. O aparelho já passou por perícia.
Malafaia é suspeito de integrar o núcleo que articulou os ataques ao STF e as negociações para que os Estados Unidos praticassem “atos hostis” contra o Brasil. As investigações contra Malafaia foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito do inquérito que apura coação à Corte. O pastor foi proibido de ter contato com Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, também investigados.