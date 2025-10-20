Acesse sua conta
PF avança em investigação sobre o pastor Silas Malafaia

Investigação completa dois meses na segunda-feira (20/10). Malafaia teve passaporte, celular e documentos apreendidos, por ordem de Moraes

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:38

Silas Malafaia
Silas Malafaia Crédito: Fábio Vieira/Metrópoles

As investigações da Polícia Federal sobre o pastor Silas Malafaia estão avançadas.Na segunda-feira (20/10), completam-se dois meses da operação que apreendeu o celular, os documentos e o passaporte do pastor. O aparelho já passou por perícia.

Malafaia é suspeito de integrar o núcleo que articulou os ataques ao STF e as negociações para que os Estados Unidos praticassem “atos hostis” contra o Brasil. As investigações contra Malafaia foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito do inquérito que apura coação à Corte. O pastor foi proibido de ter contato com Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, também investigados.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

